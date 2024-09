Bürgerliche Kandidierende für Basler Regierung starten Wahlkampagne

Die fünf bürgerlichen Kandidierenden Stefan Suter (SVP), Conradin Cramer (LDP), Stephanie Eymann (LDP), Lukas Engelberger (Mitte) und Eva Biland (FDP).

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie erwähnten vor den Medien mehrmals den Klima- und Wohnschutz als Beispiele. Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) sagte, dass die Klimaziele in der Verfassung erreicht werden müssten. Allerdings gelte es, nicht auf Verbote zu setzen und aufzupassen, dass der Staat nicht «überborde».

Ziel der Basler Regierungsratswahlen vom 20. Oktober ist eine bürgerliche Mehrheit. Nebst Cramer treten die Bisherigen Stephanie Eymann (LDP) und Lukas Engelberger (Mitte) an, zusammen mit zwei Neuen. Die FDP will mit Eva Biland zurück in die Regierung, für die SVP tritt Stefan Suter wie schon vor vier Jahren an.

Das Wahlkampfbudget beträgt 200'000 Franken.