Die 555. Ausgabe der Basler Herbstmesse wartet vom 25. Oktober an mit über 460 Fahrgeschäften, Verpflegungs- und Handelsständen auf. Neu gibt es eine Herbstmesse-Tramlinie ab Bahnhof SBB.

Am 25. Oktober geht in Basel wieder die Herbstmesse mit vielen Bahnen über die Bühne. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Darum gehts Herbstmesse Basel bietet neue Bahnen und Attraktionen für Besucher

Besonderheit: Älteste mobile Geisterbahn aus den 1930er-Jahren vorgestellt

Rund eine Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Besucherinnen und Besucher der Herbstmesse können sich auf diverse neue Bahnen freuen. Neu dabei ist unter anderem die 80 Meter hohe Bahn «Jules Verne Tower» auf dem Messeplatz, wie das Basler Präsidialdepartement am Mittwoch mitteilte. Mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h lässt das Karussell die Besuchenden über den Messeplatz fliegen. Neu ist dort auch die Bahn «Dance Jumper» zu finden.

Auf dem Barfüsserplatz wird erstmals die 40 Meter hohe Turmbahn «Sky Swing» ihre Runden drehen. Und auf dem Kasernenareal werden neu der 80 Meter hohe Freifallturm «Fortress Tower» und die rotierende Plattform «Mythøs» für Nervenkitzel sorgen.

Ein besonderer Hingucker sei dieses Jahr die in den 1930er-Jahren erbaute «Wiener-Prater-Geisterbahn» – die wohl älteste mobile Geisterbahn der Welt, heisst es weiter.

Neu gibt es in Basel gemäss Mitteilung die Herbstmesse-Tramlinie 12. Diese bringt die Besuchenden vom Bahnhof SBB an die verschiedenen Herbstmesse-Plätze.

Die Herbstmesse wird am 25. Oktober um 12.00 Uhr im Turm der Martinskirche eingeläutet und dauert bis am 9. November – auf dem Petersplatz mit seinen Handelsständen bis am 11. November. Die Hallenmesse findet wegen der bevorstehenden Fachmesse Igeho nur bis am 2. November statt.

Erwartet werden in Basel rund eine Million Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Schweiz und dem angrenzenden Ausland.