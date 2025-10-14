Zoll stellt Diamantencollier sicher

Der Zoll hat im September ein nicht deklariertes Diamantencollier im Wert von 80'000 Franken am Grenzübergang Basel-Lysbüchel sichergestellt. Ein 64-jähriger Luxemburger hatte es unter dem Fahrersitz mitgeführt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Der Zoll hat Mitte September in Basel ein nicht deklariertes Diamantencollier im Wert von 80'000 Franken sichergestellt. Foto: Bundesamt für Zoll und Grenzsich

Darum gehts Zollbeamte fanden ein Collier ohne beglichene Einfuhrkosten

Das Collier wurde sichergestellt und ein Zollstrafverfahren eingeleitet

97 Diamanten wurden in Verpackungen und Zertifikaten entdeckt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierten am 16. September kurz nach Mitternacht einen Personenwagen. Auf dem Rücksitz des Autos hätten sie Verpackungen und Zertifikate für 97 Diamanten gefunden, nicht aber die Edelsteine. Bei einer eingehenden Untersuchung sei dann das Schmuckstück zum Vorschein gekommen.

Das Collier wurde sichergestellt, weil der Mann weder die Einfuhrkosten noch die fällige Busse bezahlen konnte, wie das BAZG weiter schreibt. Gegen ihn sei ein Zollstrafverfahren eingeleitet worden.