Basler Marktplatz erhält Skulptur von Urs Fischer

Auf dem Marktplatz neben der Globus-Baustelle soll im Sommer erneut ein Kunstwerk stehen - diesmal eine Installation von Urs Fischer. Foto: Keystone-SDA/Michel Schultheiss

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Installation mit dem Titel «Invisible Mother» aus dem Jahr 2015 ist rund anderthalb Meter hoch und breit. Sie besteht aus einem Sockel mit Stuhl, Skelett und Wasserschlauch, wie aus den Gesuchsunterlagen hervorgeht. Die Skulptur soll im Juni noch vor der Art Basel in der Nähe der Globus-Baustelle aufgebaut werden und bis Anfang August auf der Nordseite des Marktplatzes stehen.

Ein Skelett auf einer Sitzbank unter dem Titel «Skinny Sunrise» war bereits im Jahr 2012 in der Wiener Kunsthalle zu sehen. Sie verlieh der Ausstellung mit Fischers Werken den Titel.

Bei der Installation in Basel handelt es sich um ein weiteres Kunstprojekt von Globus in Zusammenarbeit mit der Fondation Beyeler. Während der dreijährigen Renovationsarbeiten am Warenhaus soll dabei Kunst im öffentlichen Raum die Baustelle schmücken.

Bereits vor zwei Jahren verkleideten Monumentalwerke der Künstlerin Claudia Comte mit Kakteen und Wellen das Warenhaus. Letztes Jahr verpasste Julian Charrière der Fassade einen Bildschirm mit Liveschaltung in einen ecuadorianischen Nebelwald