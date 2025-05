Grussbotschaft von Céline Dion am ESC in Basel «Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein»

Lange war unklar, wie die ESC-Gewinnerin von 1988, Céline Dion (57), am Eurovision Song Contest in Basel gewürdigt wird. Zuschauer der Evening Preview Show des ersten Halbfinales bekamen am Montagabend aber eine Grussbotschaft der Musiklegende zu sehen.

Publiziert: vor 57 Minuten | Aktualisiert: vor 54 Minuten