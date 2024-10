Grosser Rat BS Rückvergütung von Überschüssen an Basler Bevölkerung beschlossen

Der Basler Grosse Rat will einen Grossteil der Überschüsse in den Kantonsrechnungen an die Steuerzahlerinnen und -zahler zurückzahlen lassen. Er hat am Mittwoch eine entsprechende FDP-Motion zum zweiten Mal an die Regierung überwiesen.