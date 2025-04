Grosser Rat BS In Basel soll das psychotherapeutische Angebot ausgebaut werden

In Basel-Stadt soll der Mangel an psychotherapeutischen Angeboten rasch behoben werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch ein entsprechendes Budgetpostulat der GLP mit Einwilligung der Regierung bewilligt.

