Ein überparteiliches Komitee mit Personen aus der Politik und Wirtschaft will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr. Es hat am Montag eine Initiative unter dem Namen «Go Basel Go!» lanciert. Diese fordert alternative Tramrouten ausserhalb des Stadtkerns.

Eine Volksinitiative fordert eine Basler Innenstadt ohne "Tramwand" und die Aufhebung der Haltestelle Marktplatz. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Darum gehts Innenstadtachse soll frei von Tramgleisen und öffentlichem Verkehr werden

Initiative fördert Bäume, Brunnen und entsiegelte Flächen in der Innenstadt

Haltestelle Marktplatz soll als einzige auf der Strecke entfallen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Kanton soll notwendige Massnahmen treffen, damit kein öffentlicher Verkehr auf der zentralen Innenstadtachse zwischen Barfüsserplatz und Schifflände verkehrt und diese frei von Tramgleisen ist, wie es im Initiativtext heisst. Die ÖV-Anbindung via Steinen- und Kohlenberg sowie die Schifflände muss aber gewährleistet bleiben.

Die Haltestelle Marktplatz soll als einzige entfallen, wie das Initiativkomitee schreibt. Der Tramverkehr könne etwa über den Petersgraben, Kohlenberg, Schifflände und über andere Brücken als die Mittlere Brücke geleitet werden. Dadurch soll das Tramnetz verlässlicher werden, da es dann bei Demonstrationen und Veranstaltungen nicht mehr so einfach stillsteht.

Der Kanton müsse Innenstadtachse zu einem «Raum des öffentlichen Aufenthalts» gestalten, wie es im Initiativtext weiter heisst. So soll es Platz geben für Bäume, Brunnen und entsiegelte Flächen. Um die Aufenthaltsfläche nicht zu beeinträchtigen, soll der Kanton «konzentrierte Veloeinstellanlagen» errichten.

Das Komitee schlägt etwa eine Einstellhalle beim Barfüsserplatz vor. Für Rettungsdienste, Lieferverkehr und Menschen mit eingeschränkter Mobilität soll die Zufahrt geregelt bleiben.

Das Initiativkomitee unter der Leitung von LDP-Grossrat Michael Hug und der ehemaligen Grossratspräsidentin Salome Hofer (SP) ist breit abgestützt. Im Vorstand des gleichnamigen Vereins «Go Basel Go!» befinden sich die Nationalrätin Sibel Arslan (Basta), die Architekten Jacques Jacques Herzog und Pierre de Meuron, der Unternehmer Moritz Suter, Hotelier, und Mitte-Grossrat Franz-Xaver Leonhardt und Mathias Böhm, Geschäftsführer von Stadtkonzept Basel.