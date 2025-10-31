Opferhilfenummer beider Basel-Kantone neu durchgehend erreichbar

Neu ist die Opferhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft durchgehend unter der Telefonnummer 061 205 09 10 erreichbar. (Symbolbild)
Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND
Darum gehts
- Opferhilfenummer bietet 24/7 Unterstützung für Gewaltopfer ausserhalb Bürozeiten
- Hilfsangebote umfassen Kriseninterventionen und Basisberatung für Gewaltopfer
- Jährliche Kosten des 24/7-Betriebs betragen 85'000 Franken pro Kanton
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement am Freitag mitteilte, erleichtert der 24-Stunden-Betrieb einer Opferhilfenummer an sieben Tagen der Woche allen Opfern die Meldung von gewalttätigen Übergriffen. Die Erweiterung auf einen 24/7-Betrieb kostet pro Kanton jährlich je 85'000 Franken.
Unter der Nummer der Opferhilfenummer 061 205 09 10 erhalten Menschen, die physische, psychische und sexuelle Gewalt im privaten oder öffentlichen Raum erlebt haben, auch ausserhalb der Bürozeiten Hilfe bei Kriseninterventionen, eine Weitervermittlung oder eine Basisberatung.