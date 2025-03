Lehrpersonenverbände beider Basel fordern Massnahmen gegen Hitze

Die Schülerinnen und Schüler in den beiden Basel werden in den Klassenzimmern zu wenig vor Hitze geschützt. Zu diesem Schluss kommen die Lehrpersonenverbände, die Kinderärztinnen und - ärzte sowie die Politik. Sie fordern nun Massnahmen wie ein Temperatur-Monitoring.

In Basel soll ab einer Raumtemperatur von über 28 Grad Celsius statt Unterricht nur noch Betreuung stattfinden. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bis heute sei in Sachen Hitzeschutz an den Schulen zu wenig passiert, sagte Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt, am Dienstag vor den Medien im Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB).

Die baulichen sowie betrieblichen Hitzekonzepte an den Schulen im Kanton Basel-Stadt müssen laut Héritier dringend verbessert werden - und zwar in den Neu- und Altbauten. So brauche es kurzfristig zwingend ein Monitoring der Temperaturen in repräsentativ ausgewählten Schulzimmern von Juni bis September 2025.

Auch müssten die Schulzimmer in der Nacht und am frühen Morgen durchgelüftet werden können. Und bei einer Raumtemperatur ab über 28 Grad Celsius sollen die Kinder beispielsweise nicht mehr unterrichtet, sondern nur noch betreut werden.