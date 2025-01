Am Montag jährt sich der Tag der Befreiung von Auschwitz zum 80. Mal. Das Basler Rathaus wird zu diesem Anlass speziell beleuchtet.

Das Basler Rathaus wird am Montagabend speziell beleuchtet. Hintergrund ist der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Foto: STEFAN BOHRER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Basler Rathaus wird heute Montag ab 17.00 Uhr mit dem Schriftzug «We remember» beleuchtet. Damit nimmt der Kanton Basel-Stadt am internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust teil, wie die Staatskanzlei mitteilte. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum achtzigsten Mal.

An der Gedenkaktion beteiligen sich weltweit staatliche Institutionen. Dazu werden symbolisch öffentliche Gebäude beleuchtet – in der Schweiz unter anderem Bundeshaus. Auch mehrere Kantone, Städte und Gemeinden beteiligen sich an dieser Aktion.

Sie ist Teil einer weltweiten Initiative, die vom World Jewish Congress, dem Dachverband nationaler jüdischer Vereinigungen, getragen wird. In der Schweiz setzen der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und die Plattform der Liberalen Juden der Schweiz PLJS die Initiative um. Die «We Remember»-Kampagne solle die Welt daran erinnern, welche Konsequenzen es haben kann, wenn Hass ungehemmt wächst, schreibt der IGH auf seiner Website.Mit der Gedenkaktion soll an die systematische Verfolgung und Ermordung von sechs Millionen jüdischen Menschen sowie anderer Minderheiten durch die Nationalsozialisten und deren Verbündeten während des Zweiten Weltkriegs erinnert werden.