In der Nacht auf Montag soll eine Russin ihren Schweizer Ehemann in einer Basler Liegenschaft getötet haben. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Der genaue Tathergang wird derzeit ermittelt. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Janine Enderli Redaktorin News

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zufolge hatte sich eine Frau in der Nacht auf Montag bei der Stadtpolizei Zürich gemeldet und angegeben, sie habe ihren Ehemann am Sonntag in Basel getötet, schreibt die Basler Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Daraufhin rückten die Beamten zu einer Liegenschaft am Basler Marktplatz aus, wo sie auf eine leblose männliche Person stiessen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Tathergang. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen 56-jährigen Schweizer, bei der Festgenommenen um eine 48-jährige russische Staatsbürgerin.

Neben den erwähnten Kräften standen das Institut für Rechtsmedizin und die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt im Einsatz. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.