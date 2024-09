Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hat der Wasserqualität im Rhein, der Birs und der Wiese mehrheitlich gute Noten erteilt. Während der Badesaison 2024 war in 21 Wasserproben die mikrobiologische Qualität untersucht worden, wie das Laboratorium am Montag mitteilte.

Gute Noten für die Wasserqualität in den Flüssen bei Basel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf einer Skala von A bis D seien die meisten der untersuchten Proben den beiden oberen Qualitätsklassen A und B zugeordnet worden, heisst es. Das treffe vor allem auf den Rhein zu, während in der Birs und der Wiese auch schlechtere Werte der Kategorien C und D nachgewiesen worden seien. Dies sei hauptsächlich im eher regnerischen Mai vorgekommen.

Beim Baden an Badestellen mit den Qualitätsklassen C und D sei eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch Badewasser nicht auszuschliessen. Daher sollte in solchen Situationen gemäss Communiqué zumindest auf das Tauchen verzichtet und nach dem Baden gründlich geduscht werden.