Das Basler Fasnachts-Comité hat am Montag die Plakette für die Fasnacht 2026 präsentiert. Unter dem Motto «Blyyb verschpiilt» sollen der Nachwuchs und in der Nachwuchsförderung tätige Personen geehrt werden. Entsprechend zeigt die Plakette einen Binggis.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Binggis, auf Hochdeutsch ein Knirps, ist in diesem Kontext ein Kind, das an der Fasnacht teilnimmt, respektive ein Nachwuchsfasnächtler. Auf der Plakette (Baseldeutsch: Blaggedde) ist er mit Piccolo zu sehen. Das Design stammt von Laternenmaler und Tattoo-Künstler Orlando, der den Wettbewerb zum ersten Mal gewonnen hat, wie er am Montag sagte.

Laut Hans Flückiger, Blaggedde-Chef des Comité, seien 118 Entwürfe von 47 Männern und 20 Frauen eingegangen. «Wir wären durchaus in der Lage, noch mehr Entwürfe zu bearbeiten», sagte er und motivierte «grafisch begabte Leute» am Wettbewerb um die Fasnachts-Plakette teilzunehmen. Überzeugt habe am Siegerentwurf «vor allem die Leichtigkeit und Unbeschwertheit».

An der Basler Schulfasnacht dieses Jahr verzeichnete man Rekordzahlen mit 14'000 Teilnehmenden, wie es in einer begleitenden Medienmitteilung heisst. Für 2026 seien unter den angemeldeten Nachwuchsabteilungen der Formationen 2132 Kinder und Jugendliche – ebenfalls Rekord.

Die Preise für die Plaketten und der Hersteller bleiben gleich wie im letzten Jahr, wie Comité-Obmann Robi Schärz am Montag bekanntgab. Damit kostet die Kupferne zehn Franken, die Silberne 20, die Goldene 50 und die beiden Bijou-Varianten 100 Franken. Zudem würden auch dieses Jahr alle Erstklässlerinnen und Erstklässler im Kanton Basel-Stadt gratis eine Kupferplakette erhalten.

Ebenfalls erwähnt wurde der Rädäbäng. Der Fasnachtsführer erscheint nächstes Jahr nicht mehr in gedruckter Form, sondern als App. Der «Basel City Guide» zeige zum Beispiel die Abmarschpunkte von Formationen und ihre Sujets und Zeedel könnten in die App integriert werden, hiess es.