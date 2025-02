Am Mittwoch hat ein weisser BMW in Basel eine Velofahrerin angefahren. Anschliessend fuhr der Autofahrer einfach weiter.

Weisser BMW fährt Velofahrerin an – die muss anschliessend in den Notfall

Weisser BMW fährt Velofahrerin an – die muss anschliessend in den Notfall

Fahrerflucht in Basel

Hier kam es zum Unfall. Foto: Google Street View

Auf einen Blick Verkehrsunfall in Basel: Velofahrerin verletzt, Autofahrer fährt einfach weiter

Weisser BMW mit Berner Kennzeichen als flüchtiges Fahrzeug identifiziert

Unfall ereignete sich um 0.06 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, um 0.06 Uhr, ereignete sich bei der Verzweigung St. Johanns-Vorstadt, Ecke Schanzenstrasse in Basel ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Velofahrerin. Die Velofahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel überführt werden. Der Autofahrer fuhr nach der Kollision einfach weiter, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Basel-Stadt handelt es sich beim Personenwagen um einen weissen BMW mit Kontrollschildern des Kantons Bern. Personen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Kontrollschild, machen können, sowie der Lenker des flüchtigen Personenwagens werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt, telefonisch unter 061 208 06 00 oder über kapovrk.vlz@jsd.bs.ch zu melden.