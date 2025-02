Digitalisierung Vorläufig letzter gedruckter Stadtplan Basels ist im Handel

Künftig gibt es den offiziellen Basler Stadtplan nur noch in digitaler Form. Das Grundbuch- und Vermessungsamt hat die vorläufig letzte Ausgabe auf Papier in den Handel gebracht, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Montag mitteilte.

