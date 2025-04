Brand Mehrfamilienhaus in Basel nach Autobrand evakuiert

In der Einstellhalle eines Mehrfamilienhauses in Basel sind am Dienstag zwei Autos in Brand geraten. Die Anwohnenden wurden in der Folge evakuiert. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Publiziert: 08:31 Uhr