Feuer bricht in einer geschlossenen Bar am Basler Hafen aus

In einer Bar an der Basler Uferstrasse ist am Dienstagabend ein Brand gebrochen. Personen wurde keine verletzt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Brand ereignete sich um etwa 21.45 Uhr, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hätten sich keine Personen im Lokal befunden, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter.

Die Feuerwehr brachte den Brand gemäss Mitteilung rasch unter Kontrolle. Betroffen ist das Sommerlokal «Quarterdeck Bar», wie auf einem Video auf Instagram zu sehen ist. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei sucht Zeugen.