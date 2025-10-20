In Basel hat am frühen Montagmorgen ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses zur Evakuierung von zwei Liegenschaften geführt. Mehrere Personen mussten über die Drehleiter gerettet werden.

In Basel musste die Polizei am frühen Montagmorgen wegen eines Brandes auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausrücken. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Darum gehts Brand in Mehrfamilienhaus an der Pfeffingerstrasse in Basel

Feuer breitete sich von einem Balkon auf Nachbarbalkon aus

Sieben Personen mussten über Drehleiter evakuiert werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Berufsfeuerwehr wurde um 4.20 Uhr wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus an der Pfeffingerstrasse alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen können, teilte die Staatsanwaltschaft von Basel-Stadt mit. Zwei Personen mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei war der Brand aus noch ungeklärten Gründen auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich auf den Balkon der Nachbarliegenschaft ausgeweitet. Wegen des vielen Rauchs evakuierte die Berufsfeuerwehr beide Liegenschaften. Sieben Personen mussten das Gebäude über die Drehleiter verlassen.

Für die Evakuierten wurde von den Basler Verkehrs-Betrieben ein Bus als Warteraum zur Verfügung gestellt. Sie wurden vom Sozialdienst der Kantonspolizei betreut.