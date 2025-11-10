Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat dieses Jahr keine grösseren Zwischenfälle an der Herbstmesse verzeichnet. Sie musste vereinzelt Streite schlichten. Während der zweiwöchigen Messe gingen fünf Meldungen über Schlägereien ein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Basler Herbstmesse verlief dieses Jahr mit Ausnahme von fünf Schlägerei-Meldungen friedlich. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sie sprach fünf befristete Platzverweise aus. Insgesamt nahm die Polizei 16 Fundsachen entgegen. An der letztjährigen Herbstmesse waren es noch 33 Fundsachen. Zudem konnte sie drei im Gedränge verirrte Kinder wieder zu deren Begleitpersonen bringen - letztes Jahr waren es noch acht, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei spricht dieses Jahr von einem insgesamt friedlichen Verlauf der Herbstmesse. Letztes Jahr verlief die Messe noch ruhiger, als keine Meldungen über grössere Schlägereien eingingen und es nur einen Platzverweis gab. Anders sah es hingegen vor zwei Jahren aus, als ein 17-Jähriger bei einem Boxautomaten von einer Gruppe Jugendlicher schwer verletzt wurde.

Die Basler Herbstmesse 2025 endete am Sonntag. Eine Ausnahme ist traditionsgemäss der Petersplatz. Dort herrscht noch bis am Dienstagabend Jahrmarktbetrieb.