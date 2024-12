Dritte Generation übernimmt Basler Musikgeschäft Oesch

Das für seine Produktion von Basler Piccolos bekannte Geschäft Musik Oesch geht in die Hände der dritten Generation über. Jennifer Kunz-Oesch hat die Aktien zusammen mit ihrem Ehemann Andy Kunz Ende November übernommen, wie das Familienunternehmen am Mittwoch mitteilte.

1/2 Jennifer Kunz Oesch und Andreas Kunz (rechts im Bild) werden in dritter Generation das Geschäft übernehmen. Denise, Dieter und Erwin Oesch werden sie weiterhin unterstützen. Foto: Schultheiss Michel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Somit bleibt der einzige ausschliesslich auf Blasinstrumente spezialisierte Basler Musikladen in Familienbesitz. Die Übergabe war schon lange geplant. «Seit ich im Kindergarten war mir klar, dass ich das Geschäft übernehmen möchte», sagte Saxofon-Spezialistin Jennifer Kunz-Oesch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Erwin und Karolina Oesch gründete den Betrieb im Jahr 1964, damals noch an der Gerbergasse. Seit 1977 befindet es sich am heutigen Standort an der Spalenvorstadt. 1981 übernahmen Dieter und Erwin Oesch junior das Geschäft. Da die beiden das Rentenalter erreicht haben, gaben sie den Betrieb mit mittlerweile zehn Mitarbeitenden an die dritte Generation weiter, wie es in der Mitteilung heisst.

Musik Oesch gilt in Basel als Institution - so etwa bei Fasnachtscliquen. Seit 1964 produziert, vertreibt und repariert der Betrieb Basler Piccolos. So dient die Werkstatt während der Fasnacht auch als «Piccolo-Klinik» für Notfälle.