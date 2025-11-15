19-Jähriger wird in Basel bei Raubüberfall verletzt

In Basel ist in der Nacht auf Samstag ein junger Mann beim Verlassen eines öffentlichen WC von zwei anderen Männern angegriffen worden. Einer von ihnen bedrohte den 19-Jährigen und verletzte ihn dabei mit einer Stichwaffe.

Hier am Unteren Rheinweg in Kleinbasel ereignete sich der Überfall. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit Bargeld und Bankkarten flüchteten die beiden Täter nach dem Überfall am Unteren Rheinweg in Richtung Klingentalweglein. Das teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mit. Eine Patrouille der Kantonspolizei brachte das Opfer zur Behandlung in ein Spital.

Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten später die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 24-jährigen Afghanen und einen 17-jährigen Ivorer.