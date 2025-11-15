19-Jähriger wird in Basel bei Raubüberfall verletzt

Hier am Unteren Rheinweg in Kleinbasel ereignete sich der Überfall. (Archivbild)
Mit Bargeld und Bankkarten flüchteten die beiden Täter nach dem Überfall am Unteren Rheinweg in Richtung Klingentalweglein. Das teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mit. Eine Patrouille der Kantonspolizei brachte das Opfer zur Behandlung in ein Spital.
Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten später die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 24-jährigen Afghanen und einen 17-jährigen Ivorer.