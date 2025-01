Kleinbasel feiert den Vogel Gryff

Der höchste Kleinbasler Feiertag «Vogel Gryff» hat am Montagmorgen begonnen. Die drei Ehrenzeichen «Wild Maa», Leu und Vogel Gryff starteten mit ihren Tänzen bei Regenwetter vor vielen Schaulustigen.

Der Wild Maa treibt auf einem Floss zum Kleinbasler Ufer. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Den Anfang machte traditionsgemäss die Flossfahrt des «Wild Maa» auf dem Rhein. Begleitet von Böllerschüssen und Trommeln startete der Brauch der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften um 10.30 Uhr. Bei der Talfahrt vollführte der «Wild Maa», eine mythologische Figur mit grimmiger Maske und einem Tannenbaum in der Hand, seine Tänze auf den zusammengebundenen Pontons. Dies stets mit dem Rücken zum Grossbasel.

Mit an Bord waren diesmal als Ehrengäste die Sterneköchin Tanja Grandits und Noch-Grossratspräsident Claudio Miozzari (SP). Auch sein designierter Nachfolger war mit dabei: Vorsitzender Meister ist diesmal nämlich Greifenmeister Balz Herter, auch bekannt als Mitte-Grossrat. Er wird im Februar das Präsidium im Kantonsparlament übernehmen.

Etwas früher als geplant kam der «Wild Maa» beim Kleinen Klingental an. Während die Talfahrt noch einigermassen trocken über die Bühne ging, setze bei der Landung des Floss beim Kleinen Klingental der Regen ein. Der «Wild Maa» traf dort auf den Leu und Vogel Gryff. Zusammen vollführten sie ihren ersten gemeinsamen Tanz vor dem Vorsitzenden Meister Balz Herter. Am Nachmittag wird er am «Gryffemähli», dem Festbankett, der drei Ehrengesellschaften, seine erste Meisterrede halten.

Als Ehren- und persönliche Gäste sind dort unter anderem Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) und der Musiker Manuel Gagneux eingeladen, wie es auf der Website der «Drei E» heisst. Letzterer widmete das aktuelle Album seiner international erfolgreichen Metal-Band einem der drei Ehrenzeichen. Es trägt den Titel «Greif» und auch auf dem Cover und in einem Videoclip spielt dieses Fabeltier eine tragende Rolle.

Das Spiel der drei Ehrengesellschaften hat noch ein strenges Programm vor sich. Insgesamt zeigt es 45 Tänze an 40 Orten im Kleinbasel. Der letzte öffentliche Auftritt findet um 23 Uhr vor dem Restaurant Du Pont, bevor es dann zum Schlusstanz für die Angehörigen und Mitglieder der Ehrengesellschaften geht.