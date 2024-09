Basler Verkehrsgarten schliesst wegen Sanierungsarbeiten

Ab dem 4. November schliesst der bei Familien beliebte Verkehrsgarten am Basler Wasgenring seine Türen. Grund sind umfassende Sanierungsarbeiten. Im Sommer 2025 soll der neue Verkehrsgarten wieder eröffnet werden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Sanierungsarbeiten beginnen am 30. September, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mitteilte. Die Verkehrsschulungen der Polizei finden noch bis am 4. November statt. Bis dann ist der Verkehrsgarten auch teilweise für die private Nutzung offen.

Der Grosse Rat hatte im November 2022 für die Erneuerung und Aufwertung des Verkehrsgartens knapp 2,8 Millionen Franken bewilligt. Fast der ganze Betrag kann gemäss Communiqué aus dem Mehrwertabgabefonds finanziert werden.

Ersetzt werden die Beläge, Bordsteine und weitere Infrastruktur. Eingebaut werden unter anderem auch hohe Tramhaltekanten, eine Trottoir-Überfahrt und eine indirekte Veloabbiegemöglichkeit. In der in den 1960er Jahren eröffneten Anlage können Kinder in geschützter Umgebung die Verkehrsregeln lernen.