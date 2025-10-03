Basel-Stadt verzeichnet 5,7 Prozent mehr Eintritte in Gartenbäder

Am Sonntag geht die Gartenbadsaison im Kanton Basel-Stadt zu Ende. Bisher wurden rund 442'000 Eintritte verzeichnet. Das ist eine Steigerung von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Sportamt am Freitag mitteilte.

Die Gartenbadsaison im Kanton Basel-Stadt geht am Sonntag zu Ende. Dieses Jahr wurden mehr Eintritte verzeichnet als noch im Vorjahr. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Letztes Gartenbad St. Jakob schliesst am Sonntag seine Tore

Hallenbad Eglisee öffnet nur mit Online-Tickets oder Abonnementen

Hallenbad Rialto ist seit dem 1. September geöffnet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zunahme der Eintritte ist erfolgt, obwohl sich der Sommer durchzogen gezeigt hat, wie es heisst. Neben zwei Hitzeperioden habe es viele Regentage und kühlere Temperaturen während der Schulsommerferien gegeben. Auch waren die Preise gegenüber dem Vorjahr leicht höher.

Als letztes Gartenbad hat noch das St. Jakob offen. Es wird seine Tore aber am Sonntag für dieses Jahr schliessen, wie das Sportamt schreibt. Das Hallenbad Rialto sei seit dem 1. September offen und das Hallenbad Eglisee öffnet am kommenden Montag.

Das Amt weist weiter darauf hin, dass der Zugang zum Hallenbad Eglisee nur mit Online-Einzeltickets oder Abonnements möglich ist, bis der Ticketverkauf bei den Kunsteisbahnen Margarethen (1. November) und Eglisee (11. November) startet. Abonnements könnten auch im Rialto gekauft werden.