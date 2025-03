Das Kunstmuseum Basel zeigt, wie Medardo Rosso (1858-1928) die Bildhauerei in die Moderne überführte. Foto: Max Ehrengruber

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf die Frage, wer als Erfinder der modernen Skulptur gilt, werden wohl Viele mit Auguste Rodin antworten. Das Kunstmuseum Basel bringt nun in Kooperation mit dem Museum für moderne Kunst in Wien einen weiteren Namens ins Spiel: derjenige des italienischen Künstlers Medardo Rosso (1858-1928), der noch viel radikaler als sein Zeitgenosse Rodin die Bildhauerei in die Moderne überführte.

Im Museum zu sehen sind zum Teil in serieller Vervielfältigung rund 50 plastische Porträts und Büsten aus Bronze und bemaltem oder mit Wachs überzogenem Gips. Oftmals erscheinen wie unfertige Versionen klassischer Skulpturen, die sich erst noch aus dem Grundmaterial befreien müssen.

Mit seinen Arbeiten befreite Rosso die Bildhauerei vom Anspruch des realen oder heroischen Abbilds von Helden und Königen. Er kehrte auf experimentelle Art in seinen Plastiken die Seele und das Unterbewusste seiner Modelle heraus. Oftmals sind es Kinder- und Frauenköpfe, aber auch Büsten oder gänzlich vom klassischen Realismus befreite Ganzkörperskulpturen.

Das Kunstmuseum Basel konfrontiert in der ersten von der neuen Direktorin Elena Filipovic mitkuratierten Ausstellung Rossos Plastiken in einem separaten Ausstellungsparcours mit Werken von 60 Künstlerinnen und Künstlern aus den vergangenen 100 Jahren: von Rodin, über Constantin Brâncusi, Edgar Degas, Alberto Giacometti bis Andy Warhol, Richard Serra und Pamela Rosenkranz. Das umfasst eine Spanne vom Impressionismus bis zur Trashkunst der Gegenwart.

Das Museum nimmt mit diesen Begegnungen etwas auf, was bereits Rosso selber praktizierte, wie auf einigen seiner vielen gezeigten Fotografien zu sehen ist. Und es präsentiert damit auf augenscheinliche Art, wie sich die Kunstgeschichte nach der «Erfindung der modernen Skulptur», so der Titel der Ausstellung, weiterentwickelt hat.

Die Ausstellung «Medardo Rosso - die Erfindung der modernen Skulptur» ist bis zum 1. August zu sehen.