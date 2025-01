Aus offenem Fenster Mann bedroht in Basel Passanten auf der Strasse

Wegen einer aggressiven Person hat die Polizei in Basel am Montagnachmittag die Güterstrasse gesperrt. Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Stadt stand der Mann gegen 17 Uhr in einer Wohnung am offenen Fenster und bedrohte Passanten auf der Strasse.