Bei einer Demonstration kam es in Basel am Mittwochabend zur Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern und der Polizei. Die Beamten mussten Gummischrot einsetzen.

1/2 Die Demonstration war unbewiligt. Foto: Screenshot Instagram

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend kam es in Basel zu einer unbewilligten Demonstration von Pro-Palästina-Aktivisten. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt, setzte sich der Demonstrationszug gegen 19.30 Uhr mit rund 300 Teilnehmenden in Richtung Bahnhof SBB in Bewegung. Zuvor versammelten sich die Demonstranten im De-Wette-Park.

Auf dem Centralbahnplatz hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt eine Polizeisperre eingerichtet. Über Lautsprecher wurden die Demonstrierenden darüber informiert, dass ihnen der Zugang zum Bahnhof nicht gewährt werden würde und dass im Falle eines Durchbruchversuchs Zwangsmittel eingesetzt werden müssten.

Polizei setzt Gummischrot ein

«Der Demonstrationszug ignorierte diese Weisung, überschritt das Polizeisperrband und bewegte sich mit verstärkten Transparenten an der Spitze auf die Polizeikette und damit in Richtung Bahnhof SBB zu. In der Folge musste die Polizei Gummischrot einsetzen, um den Zugang zum Bahnhof zu verhindern.»

Der Tramverkehr am Centralbahnplatz musste für rund 60 Minuten eingestellt werden, heisst es weiter.

Abfallcontainer in Brand gesetzt

Nach dem Mitteleinsatz der Polizei zog der Demonstrationszug über die Elisabethenstrasse weiter zum Bankenplatz. Dort setzten die Demonstrierenden zwei Abfallcontainer in Brand und zündeten pyrotechnische Gegenstände.

Anschliessend zogen die Demonstrierenden durch die Freie Strasse in Richtung Marktplatz. Es kam zu weiteren Sachbeschädigungen. Anschliessend löste sich der Demonstrationszug auf.