Wegen acht hängigen Einsprachen verzögert sich die Erneuerung des Rümelinsplatzes in Basel auf unbestimmte Zeit, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Freitag mitteilte. Ursprünglich war der Baubeginn für den 21. August angesetzt.

Die Erneuerung des Rümelinsplatzes ist wegen Einsprachen vorläufig auf Eis gelegt. (Archivbild). Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Bau könne nun nicht wie geplant beginnen und werde dieses Jahr nicht mehr in Angriff genommen, heisst es weiter. Zudem seien nun zusätzliche Abklärungen im Bereich Leitungsbau nötig, weshalb die Industriellen Werke Basel (IWB) die unterirdischen Energie- und Wasserleitungen noch nicht sanieren könnten.

Anlässlich von Leitungssanierungen sollten der Rümelinsplatz und Teile der angrenzenden Münz- und Schnabelgasse aufgewertet werden, wie es in der Mitteilung heisst. Vorgesehen seien etwa eine Pflästerung mit Rheinwacken, zwei zusätzliche Bäume sowie zahlreiche Sitzgelegenheiten. Der Bereich sollte so «einen eigenen Charakter erhalten».

Der Grosse Rat hatte Anfang 2022 die Erneuerung beschlossen. Das Bau- und Verkehrsdepartement behandelt nun die Einsprachen.