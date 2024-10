Arbeitsmarkt Leicht gesunkene Arbeitslosenquote in Basel-Stadt im September

Im September 2024 ist die Arbeitslosenquote in Basel-Stadt von 3,8 auf 3,7 Prozent leicht gesunken. In Baselland verharrte sie derweil bei 2,3 Prozent, wie aus der am Freitag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.