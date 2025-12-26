Blutige Weihnachten: Bei einem Streit in Basel wurden zwei junge Männer durch Messerstiche und ein weiterer Beteiligter ganz ohne Klinge verletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, um den genauen Hergang zu klären.

Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag kam es zwischen mehreren Personen im Bahnhof SBB zu einem Streit. Zunächst wurden unschöne Worte ausgetauscht, doch dabei blieb es nicht.

Man verlagerte den Zoff zum Centralbahnplatz, wo aus einer verbalen eine tätliche Auseinandersetzung wurde, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Während der Schlägerei verletzte einer der Beteiligten einen 20- und einen 18-jährigen Mann mit einer Stichwaffe. Ein 19-Jähriger – er sollte sich später selbständig in den Notfall begeben – erlitt ebenfalls Verletzungen, allerdings nicht durch die Klinge.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Identität der Täter und den genauen Tathergang. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.