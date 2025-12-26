Darum gehts
- Am Donnerstag: Streit am Bahnhof SBB, eskaliert am Centralbahnplatz in Basel
- Zwei Männer durch Stichwaffe verletzt
- Polizei sucht Zeugen
Am Donnerstag kam es zwischen mehreren Personen im Bahnhof SBB zu einem Streit. Zunächst wurden unschöne Worte ausgetauscht, doch dabei blieb es nicht.
Man verlagerte den Zoff zum Centralbahnplatz, wo aus einer verbalen eine tätliche Auseinandersetzung wurde, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Während der Schlägerei verletzte einer der Beteiligten einen 20- und einen 18-jährigen Mann mit einer Stichwaffe. Ein 19-Jähriger – er sollte sich später selbständig in den Notfall begeben – erlitt ebenfalls Verletzungen, allerdings nicht durch die Klinge.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Identität der Täter und den genauen Tathergang. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.