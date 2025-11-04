Das Entsorgen von Haushaltsabfall wird ab dem 1. Januar 2026 für Baslerinnen und Basler teurer. Neu kostet der 35-Liter-Bebbi-Sack 2.70 Franken statt wie bisher 2.30 Franken. Auch die Sperrgutvignetten kosten künftig mehr.

Neu kostet der 35-Liter-Bebbi-Sack in der Rolle 27 Franken statt wie bisher 23 Franken. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Somit kostet eine Rolle mit zehn Bebbi-Säcken à 35 Liter künftig 27 Franken statt bisher 23 Franken. Eine Rolle à 17 Liter kostet neu 13 Franken statt wie bisher 12 Franken.

Bei den Vignetten für Sperrgut wird der Preis um 50 Rappen auf 4.50 Franken erhöht, wie die Basler Regierung am Dienstag nach ihrem Entscheid zur Totalrevision der Abfallverordnung mitteilte. Die Vignette für Grüngut schlägt um 1.15 Franken auf 4.15 Franken auf.

Als Grund für die Erhöhung gibt die Regierung das bestehende Defizit in der Abfallkasse an. Das Bundesgesetz über den Umweltschutz schreibe eine kostendeckende Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung vor, heisst es.

Bei Containern erfolgt die Abrechnung neu ab dem 1. Januar zudem nur noch nach Gewicht und nicht mehr über Vignetten. Damit werde dem Verursacherprinzip stärker Rechnung getragen, heisst es weiter. Zudem müssten Container für Hauskehricht und Grüngut neu mit einem Chip für die gewichtsabhängige Abrechnung versehen werden.

Eine weitere Erhöhung der Abfallgebühren wird es in den nächsten Jahren wohl nochmals geben, wie die Regierung weiter schreibt. Hintergrund ist, dass die Abfallrechnung gemäss Mitteilung in den kommenden vier bis fünf Jahren aufgrund rückerstatteter KVA-Gebühren aus früheren Jahren entlastet wird. Danach müssten die Gebühren voraussichtlich erneut erhöht werden.