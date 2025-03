Das Musikbüro Basel hat für zwölf Basler Clubs und Veranstaltungsreihen für das Jahr 2025 insgesamt 611'000 Franken gesprochen. Dazu kommt für den Club Kaschemme ein zusätzlicher Beitrag von 75'000 Franken für das Folgejahr 2026, wie das Musikbüro am Dienstag mitteilte.

Der Club Sudhaus erhält Staatsbeiträge in der Höhe von 75'000 Franken. Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eingegangen seien 25 Bewerbungen, heisst es. Die einzelnen Jahresbeiträge bewegen sich in einer Spanne von 20'000 für die Veranstaltungsreihe Cabra bis 75'000 für die Clubs Hirscheneck, Sudhaus und Kaschemme.

Beiträge bis 50'000 Franken konnte das Musikbüro in eigener Regie vergeben. Die höheren Beiträge musste vom Regierungsrat freigegeben werden, was dieser am Dienstag auch tat.

Die Clubförderung ist eines der Bausteine zur Umsetzung der Basler Trinkgeldinitiative, die eine stärkere Berücksichtigung der Jugend- und Alternativkultur bei der staatlichen Förderung verlangte. Die Clubförderung ist im Rahmen eines Pilotprojekts zunächst bis Ende 2026 befristet.