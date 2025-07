Der Euroairport Basel-Mülhausen-Freiburg hat am Freitag einen neuen Tagesrekord von ankommenden beziehungsweise abfliegenden Menschen verzeichnet. Insgesamt 34'471 Passagiere nutzten den Flughafen an diesem Tag.

Fast 35'000 Menschen gingen am vergangenen Freitag am Euroairport Basel-Mülhausen zu den Abflugpforten oder landeten in Basel. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Von Freitag bis Sonntag betreute dieser Flughafen 97'633 Passagiere - 18,4 Prozent mehr als am gleichen Wochenende im Vorjahr. Das teilte die Medienstelle des Basler Flughafens am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Den Flughafen Zürich benutzten am Wochenende insgesamt 220'000 Personen. Am Samstag waren es etwas weniger als 110'000 Menschen, am Sonntag etwas mehr als diese Zahl, wie eine Mediensprecherin am Montag ebenfalls auf Anfrage bekanntgab. Damit wurde der bisherige Tagesrekord von 115'000 Passagieren aus dem Juli 2019 nicht geknackt.

Die Mediensprecherin sprach aber von einem intensiven Wochenende bei sehr gutem Betrieb. Der Flughafen Zürich ist der grösste Schweizer Flughafen. Er hatte Anfang Juli bekanntgegeben, am Wochenende vom 19./20. Juli erwarte er am meisten Passagiere in der laufenden Sommerferienzeit.

Alle drei Schweizer Landesflughäfen hatten sich seit Anfang dieses Jahres auf einen starken Passagierandrang im Sommer eingestellt. Der Bodenabfertiger Swissport, der an allen drei Landesflughäfen tätig ist, stockte sein Personal mit Blick auf die Hauptreisezeit massiv auf.

Die Verantwortlichen des Flughafens Genf sagten im Juni, sie erwarteten den stärksten Passagieransturm an den Sonntagen von Ende Juli und Anfang August sowie am 1. August. Etwa 45'000 Passagiere pro Tag seien in Genf während der Sommerferien zu erwarten.