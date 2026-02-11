Ein tödlicher Messerangriff auf einem Schulhof in Aesch BL hat ein Urteil gebracht: Vier Jahre und acht Monate Gefängnis für den 19-jährigen Täter. Das Opfer, ein 15-jähriger Junge, erlag seinen Verletzungen im Juni 2024.

Täter versteckte das verbotene Messer im Garten vor Festnahme

Vier Jahre, acht Monate Gefängnis für tödlichen Angriff 2024 auf Schulhof

Der 19-jährige Matteo W. muss nach einem tödlichen Messerangriff in Aesch BL vier Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Ende Juni 2024 hatte der Angeklagte nachts auf einem Schulhof zugestochen – der 15-jährige Julian S. starb kurz darauf im Spital.

Das Todesopfer und zwei Freunde hatten laut Anklageschrift geplant, den späteren Täter auf dem Areal der Schulanlage Neumatt in Aesch anzugreifen. Bei der resultierenden Auseinandersetzung kam es zum tödlichen Messerstich.

Emotionaler Prozess

Vergangene Woche wurde die Tat vor Gericht verhandelt. Der emotionale Prozess wurde von Blick live begleitet. Hier kannst du die Aussagen von Anklage und Verteidigung nachlesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor der nächsten Instanz angefochten werden.

