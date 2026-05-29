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Starke Rauchentwicklung
Feuer bei Magic X in Pratteln

In Pratteln BL steht ein Geschäft der Sex-Shop-Kette Magic X in Flammen. Die Polizei bestätigt einen Einsatz gegenüber Blick. Personen vor Ort wurden evakuiert.
Publiziert: 12:49 Uhr
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