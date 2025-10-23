Er soll ein tödliches Gas-Leck verursacht haben: Kaminfeger François B. (55) soll den Deckel einer Abgasanlage vergessen zu montieren haben. Daraufhin erlitten drei Menschen eine schwere Vergiftung, eine Frau starb. Ab heute Donnerstag steht der Franzose vor Gericht.

Zivilforderungen belaufen sich auf rund 100'000 Franken

vor 7 Minuten vor 7 Minuten Experte schliesst Verpuffung aus «Eine Verpuffung kann es nicht gegeben haben», sagt der Experte. Er widerspricht damit der Aussage des Kaminfegers, dass das vielleicht der Grund für die offene Wartungsöffnung war. «Solche Verpuffungen sind sehr selten und bei dieser Anlage nicht wahrscheinlich.», sagt er. vor 15 Minuten vor 15 Minuten Experte bestätigt Einschätzung des Beschuldigten Ist es möglich, dass Vergiftungen erst am folgenden Tag auftreten, obwohl die Anlage schon länger undicht ist, will der Richter wissen. Der Experte sagt: «Ja, das ist möglich. Wenn die Anlage funktioniert, tritt gar nicht so viel Kohlenmonoxid aus. Es könnte tatsächlich erst am kommenden Tag zu Vergiftungen kommen.» Er bestätigt auch die Aussage des Beschuldigten, dass er einen offenen Deckel hätte bemerken können, weil bei der Wiederinbetriebnahme Dampf austritt. vor 22 Minuten vor 22 Minuten Der Sachverständige wird befragt Der Richter sagt, dass der Experte ein Gutachten zu dem Unfall erstellt hatte. Der Mann leitet ein Inspektorat, das Gasanlagen der ganzen Schweiz kontrolliert. Zum vorliegenden Fall sagt er: «Wir wurden informiert, dass es sich um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung handelt. Die Gasheizung war in dem Haus die einzig möglich Quelle von dem giftigen Gas. Eine wichtige Frage war: wie konnte das Gas in die Wohnungen gelangen? Wir machten einen Rauchtest. Resultat: Das Schachtwerk ist nicht dicht. Wir konnten einen Steigschacht ausmachen, wodurch sich das Kohlenmonoxid im Haus verteilen konnte.» Das Schachtwerk habe nicht mit den Bauplänen übereingestimmt, sagt er. «Es sind feste und dichte Wände eingezeichnet, das entspricht aber nicht der Realität. Es könnte sein, dass bei einem Einbau der Bodenheizung bauliche Veränderungen vorgenommen worden sind.» vor 39 Minuten vor 39 Minuten Warum floss das Gas in das Haus? Der Richter will wissen, ob er eine Erklärung hat für das Kohlenmonoxid im Haus. «Nein, habe ich nicht», sagt er. Es könne sein, dass ein Kunde kontrolliert hatte, ob er die Arbeit richtig gemacht hatte. Und dass er vielleicht den Verschluss geöffnet und nicht mehr verschlossen hatte. Er sagt: «Ich sehe auch keine andere Möglichkeit, wie das Kohlenmonoxid ins Haus geströmt ist.» Er ist überzeugt: «Ich mache meine Arbeit korrekt. Ich habe keinen Fehler gemacht. Auch bei den vielen Aufträgen nach dem Vorfall habe ich an dem Ablauf nichts geändert.» vor 47 Minuten vor 47 Minuten Kein Häkchen bei Schlusskontrolle Der Richter fragt danach, warum es bei dem Protokoll zur Schlusskontrolle an dem Tag kein Häkchen hatte. Der Beschuldigte kann es nicht sagen. Aber er ist überzeugt: «Ich habe die Schlusskontrolle gemacht.» Zur Frage des Richters, warum er bei der Befragung von einem defekten Messgerät gesprochen hatte. «Es ist richtig, dass das Messgerät für Giftgase defekt war. Ich habe darum keine Messung gemacht, aber das gehört eigentlich sowieso nicht zu meiner Aufgabe», sagt er. Der Heizungsraum sei normalerweise abgeschlossen. «Ich habe angerufen, mir wurde geöffnet. Nach meinem Einsatz hat aber niemand abgeschlossen.» vor 56 Minuten vor 56 Minuten Falsche Behandlung? Dann stellt der Richter zum zweiten Vorwurf die Fragen: «Die Anklage sagt, dass sie fälschlicherweise Silikon eingeschmiert haben und so der Deckel leichter bei einer potenziellen Verpuffung wegfliegen konnte.» Der Beschuldigte sagt dazu: «Es ist richtig, dass der Deckel etwas leichter wegfliegen kann durch das Silikon. Aber es ist zulässig. Ich teste jeweils, ob er fest sitzt. Das war auch hier der Fall. Der Deckel ist nur aufgesteckt.» Die Heizung sei eine Stunde ausgestellt gewesen. Die Heizung sei nach dem Service wieder voll angelaufen. Es habe keine Anzeichen für einen Fehler gegeben. 08:43 Uhr 08:43 Uhr Die wichtigste Frage: Was passierte mit dem Deckel? Eine Frau ist gestorben, zwei Bewohner des Hauses wurden durch das ausgetretene Kohlenmonoxid schwer verletzt. Der Richter fragt: «Was passierte mit dem Deckel?» Der Beschuldigte gibt sich sehr sicher. Er sagt: «Ich bin 100 Prozent sicher, dass ich die Anlage gut verschlossen hatte. Ich mache das immer so. Das ist mein Vorgang. Ich öffne, putze, dann verschliesse ich wieder. Auch an dem Tag habe ich das genau so gemacht.» Der Richter fragt nach: «Kann es nicht sein, dass sie an dem Tag für einmal den Deckel nicht wieder aufgesetzt haben?» Kaminfeger François B.* (55) sagt mit Nachdruck: «Nein, das kann mir nicht passieren.» Er habe den Deckel unten beim Kompressor hingelegt während der Reinigung. «Es macht keinen Sinn, den Deckel woanders zu deponieren. 08:31 Uhr 08:31 Uhr «Verfahren hängt an» «Der Prozess gegen mich belastet mich, das Verfahren hängt an», sagt er zum Richter. Der Familienvater habe in der Nacht auf heute kaum geschlafen. Nach den Fragen zur Person beginnt die Befragung zu den Vorwürfen. 08:27 Uhr 08:27 Uhr Kaminfeger-Prozess beginnt pünktlich Der Prozess gegen den Kaminfeger François B.* (55) beginnt pünktlich. Der Beschuldigte mit französischem Pass spricht perfekt Schweizerdeutsch, er braucht keine Übersetzung. Der Richter beginnt mit der Befragung zur Person. Die Ausbildung habe er in Frankreich gemacht, danach habe er gleich in der Schweiz eine Anstellung als Kaminfeger gefunden. 22.10.2025, 16:32 Uhr 22.10.2025, 16:32 Uhr «Ich habe keinen Fehler gemacht!» Kaminfeger François B.* (55) wird vorgeworfen, ein tödliches Gasleck verursacht zu haben. Dies, weil er den Deckel einer Abgasanlage nicht montiert haben soll. Die Folge: Drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses erlitten Anfang Dezember 2021 eine schwere Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung. Während Ehepaar G. knapp überlebte, verstarb Elisabeth M. (†87) in ihrer Wohnung. Jetzt steht der Franzose vor dem Strafgericht in Muttenz. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat ihn wegen fahrlässiger Tötung und mehrfacher fahrlässiger schwerer Körperverletzung angeklagt.



Gegenüber Blick erklärte François B. am Mittwoch: «Ich habe keinen Fehler gemacht!» Der Kaminfeger arbeitete auch in den vergangenen vier Jahren weiterhin beim gleichen Arbeitgeber. Ende des Livetickers

Erst wird das Ehepaar G.* am Nachmittag bewusstlos in einer Wohnung in Binningen BL entdeckt, in der Nacht darauf stirbt Anfang Dezember 2021 ihre Nachbarin Elisabeth M.* (†87). Der Grund: eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Schuld daran soll Kaminfeger François B.* (55) sein. Er soll das tödliche Gasleck verursacht haben. Davon ist zumindest die Baselbieter Staatsanwaltschaft überzeugt. Ab heute Donnerstag muss er sich vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz verantworten. Dies wegen fahrlässiger Tötung und mehrfacher fahrlässiger schwerer Körperverletzung.

Gegenüber Blick erklärt der François B. gestern Mittwoch jedoch: «Ich habe keinen Fehler gemacht!» Sein Verteidiger fragt sich sogar, ob das spätere Todesopfer hätte gerettet werden können.

Undichte Abgasanlage

Die Staatsanwaltschaft Baselland wirft dem Franzosen vor, bei einem Service am 7. Dezember 2021 geschlampt zu haben. Er war für Wartungsarbeiten an einer erdgasbetriebenen Heizungsanlage samt Abgasanlage in einem Mehrfamilienhaus in Binningen zuständig. Diese hatte er auch schon in den Jahren zuvor gewartet.

Am besagten Dienstag soll er aber vergessen haben, den Deckel der Serviceöffnung des Abgasrohrs wieder aufzustecken. Vielleicht fiel der Deckel aber auch bei einer Art Verpuffung weg, weil François B. den Deckel mit Silikon einschmierte. Heisst: Die Anlage war undicht. Zudem soll er keine Schlusskontrolle – beziehungsweise diese nicht korrekt – durchgeführt haben.

Kohlenmonoxid strömte durchs Haus

Dadurch konnte laut Anklage Kohlenmonoxid – ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas – über das Abgasrohr in den Heizraum und schliesslich von dort aus über einen Installationsschacht sowie eine Servicetür in die Wohnung des Ehepaars G. und etwa in die Küche von Elisabeth M. strömen. Alle drei Hausbewohner erlitten eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung. Das Gas blockiert die Aufnahme von Sauerstoff im Blut.

Bereits am Mittwochabend verlor Ehefrau G. vorübergehend das Bewusstsein und musste ins Spital. Weil keine Diagnose gestellt werden konnte, wurde sie dort wieder entlassen. Am Folgetag wurden am frühen Nachmittag sowohl Frau G. als auch ihr Ehemann bewusstlos in ihrem Schlafzimmer aufgefunden und die Polizei alarmiert. Notfallmässig wurde das Paar ins Spital gebracht. Das Resultat: eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung. Beide schwebten in Lebensgefahr und mussten im Schockraum intubiert und beatmet werden. Sie beide erlitten laut Anklageschrift bleibende Schäden.

Währen das Ehepaar G. bereits im Spital um sein Überleben kämpfte, kam für Elisabeth M. jede Hilfe zu spät: Sie kehrte am Donnerstag gegen 17 Uhr zurück in ihre Wohnung. Dort wurde sie am Freitagnachmittag von Polizeibeamten leblos aufgefunden. Der Todeszeitpunkt: Donnerstag ab 17 Uhr bis Freitag gegen 2.15 Uhr.

«Immer gleiches Schema»

Kaminfeger François B. macht das traurige Schicksal zu schaffen. Er sagt: «Natürlich tut es mir leid, was dem Ehepaar und der Frau widerfahren ist.» Trotzdem ist er überzeugt: «Ich gehe immer nach dem gleichen Schema vor. Ich bin überzeugt, dass ich nicht vergessen habe, den Deckel zu schliessen!»

Wie Blick von seinem Verteidiger, Matthias Aeberli, erfährt, war die Zeit seit dem Vorfall auch für den beschuldigten François B. enorm belastend. «Es ist nicht einfach, auch wenn man von seiner Unschuld überzeugt ist, Teil eines Strafverfahrens zu sein – vor allem als Beschuldigter. Auch erstreckte sich das Verfahren über vier Jahre, eine ganz schön lange Zeit.»

Auch Aeberli ist von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. «Er hätte ja mehrere Sachen übersehen müssen, was eher unwahrscheinlich erscheint. So etwa, dass der Deckel auf dem Expansionsgefäss liegt, die Öffnung offen ist und dass da Dampf oder Rauch ausströmt.»

Forderungen von 100'000 Franken

Weiter hält der Verteidiger fest: «Es ist aktenkundig, dass der Raum auch Tage danach offen stand und zahlreiche Personen Zutritt hatten.» Heisst: Der mutmassliche Tatort hätte kontaminiert werden können. Und: «Es gibt eine befragte Auskunftsperson, die die Heizungsanlage kontrolliert, aber keinen Fehler erkannt hat.»

Was Aeberli nachdenklich stimmt: «Das Ehepaar kam am frühen Donnerstagnachmittag ins Spital, wo die Kohlenstoffmonoxidvergiftung festgestellt wurde. Das andere Opfer verstarb in der Nacht auf Freitag. Weshalb hat sie niemand gewarnt oder die Heizung vorsichtshalber – zumindest vorübergehend – abgestellt?»

Die Strafanträge der Staatsanwaltschaft werden an der Hauptverhandlung heute bekannt gegeben. Gegenüber Kaminfeger François B. werden Zivilforderungen in Höhe von rund 100'000 Franken geltend gemacht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Blick ist an der Verhandlung dabei und berichtet live.

* Namen geändert