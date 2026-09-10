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Basel-Landschaft
Flughafen Basel: Hier wird die Boeing abgeschleppt
Flughafen Basel
Hier wird die Boeing abgeschleppt
Chaos am Basler Euro-Airport: Eine Boeing 737 blockiert derzeit eine Piste. Grund ist ein technischer Defekt – der Flugverkehr ist eingeschränkt. Nun wird das Flugzeug abgeschleppt.
Publiziert: 20:22 Uhr
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