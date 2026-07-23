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Einwohner in Liestal BL
«Das Alkoholverbot war zwingend notwendig»

Am Wasserturmplatz in Liestal BL wird ein Alkoholverbot durchgesetzt. Der Platz sei ein beliebter Ort für den Alkoholkonsum gewesen. Die Bewohner freuen sich über das Verbot.
Publiziert: 12:41 Uhr
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