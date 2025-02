1/6 Vor einer Liegenschaft an der Oberemattstrasse in Pratteln BL fielen Schüsse. Zwei Personen kamen zu Tode. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Auf einen Blick Gewaltdelikt in Pratteln BL: Zwei Personen durch Schüsse getötet

Verdächtiger Mann und Opfer wurden tot vor einer Liegenschaft aufgefunden

33-jährige Frau und 70-jähriger Mann mit tödlichen Schussverletzungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Am Montagabend kam es an der Oberemattstrasse in Pratteln BL zu einem Gewaltdelikt, bei dem zwei Personen zu Tode kamen. Kurz nach 22.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die telefonische Meldung, dass vor einer Liegenschaft an der Oberemattstrasse Schüsse gefallen seien und eine Person am Boden liegen würde.

An besagter Örtlichkeit konnten die Einsatzkräfte vor der Liegenschaft eine leblose Person feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Opfer, eine 33-jährige Frau, durch Schüsse so schwer verletzt, dass es noch vor Ort verstarb.

Zweites Opfer im Haus gefunden

Innerhalb der Liegenschaft konnte eine der Tat verdächtigte Person, ein 70-jähriger Mann, ebenfalls mit tödlichen Schussverletzungen, festgestellt werden. Der Mann gilt gemäss Mitteilung als Tatverdächtiger.

Der genaue Tathergang ist zur Stunde noch offen und Gegenstand von laufenden Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Ein Beziehungsdelikt steht im Vordergrund. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.