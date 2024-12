1/6 Zana Avdiu (31), Journalistin und Aktivistin aus dem Kosovo, schaltet sich in den Pratteler Mordprozess ein. «Der Fall kann nicht isoliert betrachtet werden», sagt sie. Foto: Philippe Rossier

Sie kritisierte 2023 Granit Xhaka und erhielt Drohungen von Diaspora-Albanern

Zana Avdiu (31) ist so etwas wie das feministische Gewissen des Kosovo. Lange war sie ein gerngesehener Gast in kosovarischen TV-Talkshows, wo sie sich stets gegen eine Übermacht an Männern durchzusetzen wusste und die Machokultur im albanischen Raum anprangerte. Sie setzt sich mit Vorliebe für marginalisierte Gruppen ein. Ende 2023 wurde ihre Standhaftigkeit belohnt. Avdiu führt mittlerweile eine eigene Talkshow und lädt vorzugsweise Frauen in ihre Sendung ein – ein Meilenstein im jungen Balkanland.

In der Schweiz ist sie vor allem bekannt für ihre Kritik an Granit Xhaka, der sich in einem Spiel gegen Serbien vor den Gegnerfans demonstrativ an den Schritt griff. Sie bezeichnete ihn anschliessend in einer Talkshow als «Strassenjungen – mit schlechten Manieren», während viele Kosovaren Xhakas Geste als Zeichen des siegreichen Trotzes gegenüber den Serben feierten. Selbst Xhakas Vater schaltete sich in die besagte Livesendung ein und beleidigte und bedrohte Avdiu übel. Seither gilt sie für viele Diaspora-Albaner als rotes Tuch. Den Mund lässt sie sich dennoch nicht verbieten.

Avdiu redet Klartext

Auf Blick-Anfrage schaltet sich Avdiu jetzt in den Pratteler Mordprozess um eine Familie aus dem Kosovo ein. Adelina T.s* Schwiegervater Bamir T.* tötete im Jahr 2020 die Noch-Ehefrau seines Sohnes, weil diese ihren Mann wegen häuslicher Gewalt anzeigen und sich von ihm scheiden lassen wollte. Der Prozess ist mittlerweile abgeschlossen, das Urteil wird am kommenden Montag erwartet.

Der tragische Fall stehe stellvertretend für viele Probleme in der albanischen Gesellschaft und der Diaspora. «Dieser Fall kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern spiegelt ein unterdrückendes System wider, das Gewalt gegen Frauen normalisiert», sagt Avdiu. «In vielen Familien wird Gewalt als akzeptable Methode angesehen, um die Frau zu ‹disziplinieren› und die Kontrolle über sie zu behalten.»

Die albanische Gesellschaft sei tief patriarchalisch und die familiären Hierarchien klar definiert: «Die Braut wird als jemand betrachtet, der in ein etabliertes System eintritt – quasi als Zugabe. Darum hat diese sich anzupassen und der Schwiegerfamilie zu gehorchen.»

Scheidungen als No-Go

Besonders Scheidungen seien in Teilen der albanischen Kultur nicht gern gesehen: «Diese wird oft als ein Versagen des Mannes und seiner Familie gesehen und nicht als eine Lösung für eine gescheiterte Beziehung. In vielen Fällen ist die Scheidung nicht das Ende des Konflikts, sondern der Beginn eines Kampfes um Dominanz und Kontrolle.»

Familien in der Diaspora seien häufig wert- und kulturkonservativer als dies im urbanen Kosovo der Fall ist, erzählte Avdiu bereits 2023 gegenüber Blick. Aus ihrer Sicht paradox: «Albanische Frauen im Ausland haben einen besseren Zugang zu Bildung und sind damit auch finanziell selbstständiger.» Doch dort, wo die staatliche Seite aufhöre und das Private beginne, seien die Frauen zum Beispiel aus Pristina freier als manche Frauen in der Diaspora. Als Grund sieht sie die ungenügende Integration mancher Familien.

