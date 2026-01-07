Nach dem Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana wächst wegen der Laxheit beidseits der Saane der Druck auf die Generalstaatsanwätlin. Beatrice Pilloud soll zurücktreten, so die Forderung.

Myret Zaki

Am Anfang war die Kritik vereinzelt. Dann wurde sie lauter und richtete sich schliesslich gegen die Walliser Staatsanwaltschaft und ihre Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud.

Die Arbeit der Magistratin im tragischen Fall von Crans-Montana VS ruft immer mehr Vorwürfe und sogar Anzeigen wegen Unregelmässigkeiten hervor. Die zahlreichen Signale der Laxheit, der Selbstgefälligkeit, der Verstösse gegen die Strafprozessordnung sowie die lückenhafte Kommunikation führen heute dazu, dass Anwälte die Abberufung von Béatrice Pilloud fordern. Die Frage, ob ihr der Fall entzogen werden soll, liegt nun auf dem Tisch. Eine Bestandsaufnahme in sieben Punkten.

1 Sie untersucht den Fall nicht selbst

Die Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud, die das Gesicht der Staatsanwaltschaft im Katastrophenfall von Crans-Montana ist, leitet trotz der Schwere des Falles die strafrechtlichen Ermittlungen nicht persönlich. Sie hat die Untersuchung einem Pool von vier Staatsanwälten anvertraut.

Die Staatsanwaltschaft war auf Anfrage von Blick nicht bereit, die Namen dieser Staatsanwälte zu nennen, und hinterliess eine automatische Rückmeldung. Blick weiss, dass die stellvertretende Generalstaatsanwältin Catherine Seppey mit der Leitung des Verfahrens betraut ist, während Béatrice Pilloud selbst nur für die Kommunikation und die internationalen Beziehungen zuständig ist.

Ursprünglich war die Situation noch fragwürdiger. Béatrice Pilloud hatte die alleinige Untersuchung einer jungen Staatsanwältin, Marie Gretillat, anvertraut, die erst seit drei Jahren im Amt war und noch nie zuvor eine Untersuchung durchgeführt hatte. Sie sollte sich allein mit einem Dossier befassen, dessen Ausmass für den Kanton beispiellos war. Und das in einer Staatsanwaltschaft, in der sich nur drei Monate zuvor eine Staatsanwältin das Leben genommen hatte, nachdem sie in sehr grossen Fällen ohne Unterstützung und überfordert von der Arbeitsbelastung war. Die ursprüngliche Wahl von Béatrice Pilloud war daher fragwürdig: Angesichts des wichtigen Dossiers von Crans-Montana wurden die erfahrensten Profile nicht vorrangig eingesetzt. Dies wurde mehrfach als Zeichen mangelnder Seriosität bezeichnet.

Es sei daran erinnert, dass die Staatsanwaltschaft Wallis über eine zentrale Direktion verfügt, die von Béatrice Pilloud und der Stellvertreterin Catherine Seppey geleitet wird. Die Dossiers werden den Regionen zugeteilt. Der Fall der Bar Le Constellation fällt in den Zuständigkeitsbereich der Regionalstelle Mittelwallis, wo zehn Staatsanwälte, darunter Marie Gretillat, arbeiten. «Als dieses System eingeführt wurde», erklärt Jean-Luc Addor, Anwalt der Opfer, «wollte man eine Chefin haben, die sensible und öffentlichkeitswirksame Fälle selbst in die Hand nimmt. Dies fällt eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der Zentralstelle und steht in ihrem Pflichtenheft. Es ist nicht vorstellbar, dass sie sich darauf beschränkt, Kommunikation zu betreiben. Die Walliser erwarteten, dass Frau Pilloud die Leitung des Verfahrens übernimmt, was nicht ausschliesst, dass sie sich angesichts der Anzahl der durchzuführenden Vernehmungen helfen lässt.»

Béatrice Pilloud hat diesen Posten seit zwei Jahren inne. Zuvor war sie 20 Jahre lang als selbständige Anwältin in Sitten VS tätig. Sie selbst hat nie direkt eine Strafuntersuchung durchgeführt. «Die Frage ist, ob Béatrice Pilloud noch behaupten kann, die Untersuchung zu leiten, und wenn sie das nicht tut, soll man mir erklären, wozu es gut sein soll, dass sie Generalstaatsanwältin ist. Bei der Walliser Polizei kam dieses Jahr ein neuer Kommandant, und angesichts der Katastrophe hat er seine Arbeit gemacht», schloss Jean-Luc Addor.

2 Eine sehr lückenhafte Kommunikation

Seit dem Drama vom 1. Januar hat die unzureichende Kommunikation von Béatrice Pilloud zunächst Fragen aufgeworfen und dann irritiert. Am Anfang herrschte eine extreme Zurückhaltung. Man sah Beatrice Pilloud in die Fernsehstudios kommen, ohne eine einzige Antwort auf die zahlreichen Fragen der Journalisten zu geben. Natürlich musste die Zeit für die Ermittlungen respektiert werden.

Aber dadurch wurde die Walliser Staatsanwaltschaft vom ersten Moment an überrumpelt. Von den Franzosen, die umgehend Informationen über französische Staatsangehörige unter den Toten und Verletzten veröffentlichten. Und von den Italienern, die am Nachmittag des 1. Januar zum ersten Mal die Zahl der Opfer bekanntgaben und am 2. Januar mitteilten, dass die italienische Staatsanwaltschaft bereits Dutzende von Personen befragt hatte. Die Walliser Staatsanwaltschaft und die Polizei rissen sich zusammen und veröffentlichten seither Punkte über den Stand der Ermittlungen sowie Informationen über die Identifizierung der Opfer.

Seitdem scheint sich die Staatsanwaltschaft jedoch wieder in Schweigen zu hüllen. Seine Nichtreaktion auf Fragen von Journalisten wirft Fragen auf. Derzeit sendet die E-Mail-Adresse von Béatrice Pilloud eine automatische Nachricht zurück, in der es heisst, dass sie die Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten werde. Auch die allgemeine E-Mail-Adresse versichert, dass man eine Antwort erhalten werde, aber nur, wenn Fragen in der Zwischenzeit nicht über einen anderen Kanal beantwortet wurden oder wenn das Ministerium sie nicht für ein anderes Medium beantwortet hat.

Aufseiten der Anwälte ist Jean-Luc Addor ebenfalls erstaunt: «Wir haben immer noch keine offizielle Mitteilung über den Pool der vier leitenden Staatsanwälte erhalten, obwohl wir eine konstituierte Partei sind.» Romain Jordan, der ebenfalls als Nebenkläger auftritt, kennt die Identität der verantwortlichen Richter nicht.

Eine Quelle behauptet, dass Béatrice Pilloud seit acht Monaten ein CAS in Kommunikation absolviert, was im Falle einer Juristin doch etwas überraschend ist, da diese Ausbildung eher für Kommunikationsfachleute gedacht ist.

3 Kläger von Anhörungen ausgeschlossen

Eine weitere Kritik, die von den Anwälten der Opfer kommt, sorgt für grosses Aufsehen, nachdem sie von Léman Bleu weitergeleitet wurde. Die Staatsanwaltschaft will die Familien der Opfer von den von der Polizei durchgeführten Anhörungen ausschliessen, und Béatrice Pilloud beharrte darauf und unterschrieb im Telejournal des RTS vom selben Tag. Die Opfer werden beispielsweise nicht an der Vernehmung des Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde teilnehmen können, einer entscheidenden Aussage. Die Anwälte der Opfer sehen darin einen Rechtsverstoss. Umgekehrt dürfen die Anwälte der Angeklagten bei den Vernehmungen der Opfer anwesend sein. Auch hier wird ein Signal gesetzt, das nicht zugunsten der Kläger ist, die rechtlich gesehen das Recht hätten, an den Anhörungen teilzunehmen.

Der Grund für diesen Ausschluss, nämlich die von Béatrice Pilloud angeführte Gefahr des Durchsickerns, überzeugt Jean-Luc Addor bei weitem nicht. «Die Parteien haben bereits Zugang zu den Akten.» Die Anwälte haben beim Ministerium einen Antrag auf Teilnahme an den Anhörungen gestellt. «Ich habe nicht direkt ein Verbot erhalten, dann erfahre ich aus der gestrigen Mitteilung des Ministeriums, dass es verboten ist. Anhörungen, bei denen die Parteien ausgeschlossen sind, müssen möglicherweise wiederholt werden. Das wäre Affenarbeit», bedauert der Anwalt.

4 Sie lässt die Verdächtigen auf freiem Fuss

Die Tatsache, dass Béatrice Pilloud es nicht für nötig hielt, das Ehepaar in Untersuchungshaft zu nehmen, gegen das die strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod von 40 Menschen, die in vielen Fällen bei lebendigem Leib verbrannt waren, und den 116 Verletzten, von denen viele schwer verletzt wurden, gerichtet waren, hat heftige Kritik hervorgerufen. Dieser weiche Ansatz steht im Gegensatz zu der von den Familien der Opfer erwarteten Entschlossenheit. Und mit der Rhetorik der Italiener, der Anwälte der Opfer und eines Teils der Öffentlichkeit. Es herrscht ein Eindruck von Laxheit, obwohl das Paar theoretisch ausreichend Gelegenheit hätte, seine Reaktionen gegenüber der Polizei abzustimmen oder nach Frankreich zu fliehen, das seine Staatsbürger nicht ausliefert.

Der Strafrechtsprofessor Alain Macaluso sagte auf RTS, dass es durchaus denkbar sei, Verdächtige bei einer vorläufigen Festnahme 24 Stunden lang in Haft zu nehmen, während die ersten Befragungen durchgeführt werden.

«In Italien wären sie verhaftet worden», sagte der italienische Botschafter am 5. Januar bei einer Pressekonferenz. «Wenn die Morettis die Segel streichen, kann Béatrice Pilloud noch am selben Tag zurücktreten, urteilt Jean-Luc Addor. Ich denke, die Glaubwürdigkeit der Ermittlungen ist fraglich.»

Quellen haben den Medien ausserdem mitgeteilt, dass das Haus der Morettis rund um die Uhr bewacht wird. Eine Überwachung, die offenbar nicht darauf abzielt, die Morettis an der Flucht zu hindern, sondern vielmehr darauf, sie vor Dritten zu schützen. Auch hier beantwortet die Staatsanwaltschaft unsere Fragen zu einem möglichen Polizeischutz für das Ehepaar Moretti nicht – und das seit mehreren Tagen. Insofern bleibt die Ungewissheit über diesen Schutz bestehen und verstärkt den Eindruck der Unklarheit über die Prioritäten.

5 Sie liess die Gemeinde nicht durchsuchen

In diesem Zusammenhang betont Jean-Luc Addor erneut das Fehlen eines Durchsuchungsbefehls seitens der Gemeinde, die die Dokumente selbst herausgegeben hat. Diese Methoden sind wenig vertrauenerweckend: «In einem sensiblen Strafverfahren muss die Staatsanwaltschaft der Polizei einen Durchsuchungsbefehl ausstellen, um die Akten der Gemeinde zu erhalten», meint der Anwalt. «Die Polizei muss diese Dokumente erhalten können, bevor die Gemeinde Zeit hat, sie zu sichten.»

Für den Opferanwalt besteht ein sehr wichtiger Teil der Arbeit der Staatsanwaltschaft darin, der Polizei die Mittel an die Hand zu geben, damit sie ihre Arbeit richtig machen kann. «Ein Durchsuchungsbefehl, ein Haftbefehl, das ist die Staatsanwaltschaft, die sie der Polizei ausstellt. Wenn Flucht- und Verdunkelungsgefahr besteht, reicht es für die Beschuldigten nicht aus, ein Kommuniqué zu veröffentlichen, das den Journalisten sagt, dass sie nicht fliehen werden.» Tatsächlich verschickten die Eheleute Moretti am 6. Januar ein Kommuniqué, in dem sie versicherten, dass sie «in keiner Weise versuchen werden, (sich) zu entziehen», und erklärten, dass sie nun von der Genfer Strafrechtlerin Yaël Hayat sowie von Nicola Meier und Patrick Michod vertreten werden.

«Wenn man in den Augen der Welt ein glaubwürdiges Verfahren durchführen will und die Leute aufhören sollen, von den ‹Walliser Tricks› zu sprechen, war der einzige Weg, glaubwürdige Methoden anzuwenden. Leider tut Béatrice Pilloud dies nicht», beklagt Jean-Luc Addor.

6 Schlecht gehandhabte Interessenkonflikte

Am 7. Januar sorgte eine weitere Ungeschicklichkeit der Staatsanwaltschaft für Gesprächsstoff. Die Polizei hatte den Familien der Opfer auf Ersuchen der Generalstaatsanwältin drei Anwälte vorgeschlagen, um die Klagen zusammenzufassen. Nur ist einer von ihnen der Cousin des Anwalts der Gegenpartei, der Gemeinde Crans-Montana. Er und eine weitere Anwältin sind zudem im Conseil de la magistrature, dem Aufsichtsorgan der Justiz, tätig.

Elemente, die der Staatsanwaltschaft und der Polizei entweder entgangen sind oder von ihnen nicht die erforderliche Aufmerksamkeit erhalten haben. Erneut wurde heftige Kritik von Jean-Luc Addor, Sébastien Fanti und Romain Jordan geäussert, den drei Anwälten, die bereits als Nebenkläger für die Familien der Opfer aufgetreten sind. Laut Léman Bleu wandte sich Sébastien Fanti an den Walliser Anwaltskammerpräsidenten, «um die Ordnung wiederherzustellen». Der Anwalt Gonzague Vouilloz spricht von einem «Fehler» und von «Naivität». Aber ist das nicht ein Fehler zu viel?

Die Website Insideparadeplatz, die für ihre Enthüllungen über UBS, Credit Suisse und Nestlé bekannt ist, hat angedeutet, dass es Verbindungen zwischen dem Ehemann der Staatsanwältin, dem Weinproduzenten François Pilloud, und dem verdächtigten Restaurantbesitzer Jacques Moretti gibt. Blick kann dies zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht bestätigen. Blick weiss aber, dass Jacques Moretti eine Reihe von korsischen Weinen auf den Speisekarten seiner Restaurants anbot.

Ausserdem erhielt er im Juni angeblich eine Liste mit 37 Walliser Weinen, von denen er einige bestellen sollte. Laut einer jungen Zeugin waren die Weine von François Pilloud und seiner Firma PaP Vins darauf aufgeführt, und es sei «möglich», aber nicht sicher, dass er sie bestellt habe. Der Betroffene bestreitet dies jedoch. «Warum wollen Sie das wissen? Er ist nicht mein Kunde. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe», antwortete François Pilloud am Telefon. Blick konnte dies nicht überprüfen. Die Websites der Restaurants der Morettis, «Le Constellation», «Le Vieux Chalet» und «Le Senso», sind aus dem Internet verschwunden und mit ihnen die Weinkarten.

Ein Interessenkonflikt hat Béatrice Pillouds Karriere jüngst überschattet. Im vergangenen Jahr hatte Rahel Brühwiler, die für den Fall Dominique Giroud zuständige Staatsanwältin, Béatrice Pilloud der Befangenheit beschuldigt und ihren Rücktritt gefordert, da sie laut einer Recherche der Zeitung «Le Temps» die Ehefrau eines Weinhändlers mit Verbindungen zu Giroud vertreten hatte. Im Juli 2024 gab das Kantonsgericht Rahel Brühwiler recht und befand, dass die Ablehnung von Béatrice Pilloud «sich aufdrängte», da «sie nicht nur die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft leitete, sondern sich persönlich auf operativer Ebene in das Verfahren einmischte, ohne den gesetzlichen Rahmen einzuhalten».

Was die Fragen der Website von Insideparadeplatz zur jährlichen Korsika-Reise der Walliser Regierung im September letzten Jahres betrifft, so scheinen die Verbindungen zu den Morettis eindeutig unbegründet zu sein. Auch wenn dies der Herkunftsort der Besitzer des «Le Constellation» ist, scheint eine Beteiligung an der Organisation dieser Reise ausgeschlossen. Staatsrat Mathias Reynard, der die Region sehr gut kennt, da er dort ein Familienhaus besitzt, soll sie organisiert haben.

7 Entmachtung angesprochen

Angesichts der zahlreichen Patzer und Anzeichen von Dilettantismus seitens der Walliser Staatsanwaltschaft wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Béatrice Pilloud abgesetzt wird, möglicherweise zugunsten eines Staatsanwalts von ausserhalb des Kantons.

Für Sébastien Fanti ist der jüngste Fall, in den die drei den Opfern vorgeschlagenen Anwälte involviert sind – darunter auch jene, die er und seine Kollegen bereits vertreten –, einer zu viel. «Der Grosse Rat des Kantons Wallis muss einen ausserordentlichen Staatsanwalt ausserhalb des Kantons ernennen, damit er mit dieser Affäre befasst wird. Derjenige, den wir brauchen, ist Eric Cottier, der ehemalige Generalstaatsanwalt des Kantons Waadt.»

Ein Walliser Unternehmer, der im Sicherheitsbereich tätig ist und gegenüber Blick anonym bleiben wollte, sagte: «Der Kanton Wallis muss unter die Vormundschaft des Bundes gestellt werden, bis die Sache geklärt ist. Der Bund muss wieder das Heft in die Hand nehmen und eine unabhängige Bundesprüfung der Verantwortungsketten durchführen, die Versäumnisse klären und die Sicherheitsverfahren sofort in Einklang mit den Vorschriften bringen.»

«Es gibt Stimmen, die den Rücktritt des Präsidenten von Crans-Montana fordern. Man muss auch die Frage nach dem Rücktritt von Béatrice Pilloud stellen», meint Jean-Luc Addor. «Wenn man sieht, wie die Affäre unter ihrer Leitung begonnen hat, können wir ihr dann noch zutrauen, dass sie eine unparteiische und kompromisslose Untersuchung gewährleistet und dabei alle der Staatsanwaltschaft gesetzlich zur Verfügung stehenden Mittel nutzt?»

Für den Anwalt, der zehn Jahre lang als Untersuchungsrichter tätig war, «ist die Generalstaatsanwältin dabei, das Image der Walliser Strafverfolgungsbehörden und damit des Wallis und der Schweiz zu beschädigen».



