Verstopftes WC zwingt Swiss-Flieger zur Umkehr

Dieser Langstreckenflug ging gründlich in die Hose: Ein Swiss-Flugzeug auf dem Weg nach Washington musste am Sonntagnachmittag über dem Atlantik umkehren, weil die Hälfte der Toiletten an Bord den Dienst verweigerten.

1/5 Zwei Stunden lang war der Swiss-Flieger unterwegs, bis dieser über dem Atlantik kehrtmachte. Foto: FlightRadar

Darum gehts Swiss-Flug wegen verstopfter Toiletten umgekehrt. Vier WCs fielen aus

Alle Toiletten auf der linken Seite konnten nicht benutzt werden

220 Passagiere mussten nach zwei Stunden Flug zurück nach Zürich

Valentin Köpfli Redaktor News

Dicke Luft über dem Atlantik: Bei einem Airbus-A330 der Swiss streikten am Sonntagabend mitten im Flug nach Washington die Hälfte der Toiletten an Bord. Das verstopfte Rohr eines WCs sorgte dabei gleich für den Ausfall aller Toiletten auf der linken Seite der Maschine, wie die Swiss gegenüber Blick mitteilt.

Nach rund zwei Stunden Flugzeit entschied sich die Cockpitcrew deshalb, über dem Atlantik kehrtzumachen und an den Flughafen Zürich zurückzukehren. Mit mehr als fünf Stunden Verspätung hoben die 220 Passagiere des Flugs LX72 dann in einer anderen Airbus-A330 zum zweiten Mal in Richtung US-Hauptstadt ab.

Das defekte Flugzeug befindet sich derzeit in der Technikabteilung, wie die Swiss weiter mitteilt. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass die Maschine bereits am Montag wieder im Einsatz sein wird und bedauert den kuriosen Zwischenfall: «Eine solche Verspätung ist für unsere Passagiere natürlich sehr ärgerlich, und wir möchten uns auch hier nochmals für die Unannehmlichkeiten entschuldigen», so die Swiss.