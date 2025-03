1/5 Der A350 der Swiss soll im Spätsommer dieses Jahres das erste Mal abheben. Foto: Swiss

Auf einen Blick Swiss erhält zehn neue Airbus A350-900 mit Sonderlackierung «Swiss Wanderlust»

Sujets von neun Schweizer Städten und Kultur auf dem Flieger abgebildet

Sujets von neun Schweizer Städten und Kultur auf dem Flieger abgebildet

Swiss erzielt Rekordumsatz von 5,6 Milliarden Franken im Geschäftsjahr 2024

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Swiss erhält in den kommenden Jahren insgesamt zehn neue Airbus A350-900. Der erste Langstreckenflieger wird voraussichtlich im Spätsommer 2025 erstmals in Zürich abheben. Und das mit herzigen Sujets. Denn der Premieren-A350 erhält eine Sonderlackierung.

«Diese Sonderlackierung ist unsere fliegende Liebeserklärung an die Schweiz», erklärt Heike Birlenbach (58), Marketing-Chefin und Mitglied der Geschäftsleitung, in der Mitteilung der Swiss. Die Fluggesellschaft will so die Vielfältigkeit der Schweiz auf eine besondere Art in die Welt tragen.

Motive von neun Städten

Die Hommage enthält Sujets von neun Schweizer Ortschaften: Basel, Bern, Genf, Locarno, Luzern, Montreux, St. Moritz, Wengen und Zürich. Auf dem Flieger ist darum unter anderem die Tradition des «Aare-Böötle» abgebildet, genauso wie die Pilatusbahn und der Springbrunnen Jet d’Eau in Genf.

Ergänzt werden die Städte-Sujets unter anderem mit einem Murmeltier, dem durchbohrten Apfel von Wilhelm Tell und Helvetia, der nationalen Personifikation der Schweiz. «Jede Illustration fängt eine Besonderheit unseres Landes ein und erzählt von den Landschaften, Menschen und der Kultur», schreibt die Swiss weiter.

Die Sonderlackierung hält den Namen «Swiss Wanderlust» und steht für die Sehnsucht nach Reisen und Entdeckungen. Entworfen wurde die erste fliegende Galerie vom renommierte Schweizer Künstler Frédéric Siegel (33). Er ist für seine Animationen und Illustrationen bekannt.

Positives Jahresergebnis

Wenige Stunden vor der neuen Flieger-Verzierung präsentierte die Swiss ihr Jahresergebnis 2024. Die Schweizer Airline schrieb ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz von 5,6 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn fiel auf 684 Millionen nach 718 Millionen Franken im Vorjahr.