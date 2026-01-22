Ein Mann habe einem Bericht zufolge zwei Mädchen in Egnach im Kanton Thurgau angesprochen, als diese auf dem Weg zur Schule waren. Später informiert die Polizei erneut. Die Mädchen haben den Vorfall erfunden.

Am Montagmorgen herrschte in Egnach im Kanton Thurgau wohl grosse Aufregung bei Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrpersonen. Ein unbekannter Mann soll zwei Primarschülerinnen auf dem Schulweg angesprochen haben. Dies berichtete zuerst das «St. Galler Tagblatt» unter Berufung auf einen Elternbrief, der in regionalen Facebook-Gruppen kursiert.

Die beiden Mädchen hätten sich demnach richtig verhalten. Sie hätten sich sofort entfernt und ihren Klassenlehrpersonen von dem Vorfall berichtet. Weiter hiess es, die Kantonspolizei Thurgau sei informiert worden.

Vorfall hat nicht stattgefunden

«Die Kantonspolizei Thurgau hat umgehend Massnahmen eingeleitet», schrieb Polizeisprecher Matthias Graf. Bereits später am Montagnachmittag wurde aber klar: Falscher Alarm. «Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau haben ergeben, dass der Vorfall von den beiden Schülerinnen erfunden worden ist», schreibt Matthias Graf.

Zusammenhang mit anderem Vorfall nicht ausgeschlossen

In Rorschacherberg SG ereignete sich vergangene Woche ein ähnlich besorgniserregender Vorfall. Ein unbekannter Mann hatte innert drei Tagen drei Schulkinder angesprochen und sie in sein Auto locken wollen, wie das «St. Galler Tagblatt» ebenfalls berichtete. Auch in diesem Fall ergriff die Polizei laut Bericht entsprechende Massnahmen, äusserte sich aber aus taktischen Gründen nicht zu Details.

Am Montag, bevor klar wurde, dass der Vorfall in Egnach erfunden war, teilte die Kantonspolizei Thurgau mit, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen nicht ausgeschlossen werden könne.

Was Eltern und Kinder tun können

Immer wieder ereignen sich solche Vorfälle in der Schweiz. Doch wie sollen Kinder reagieren? Und was können Eltern tun?

Frank Kleiner von der Zuger Polizei erklärte im vergangenen Juni gegenüber Blick: «Sagt eurem Kind, dass es nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen soll.» Kinder sollen ausserdem laut Nein rufen, sobald jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist. «Sie sollen aus der Situation weglaufen – zu einem vertrauenswürdigen Erwachsenen – und um Hilfe bitten.» Ausserdem sollen Kinder wissen, dass sie sich nicht durch Süssigkeiten oder Ähnliches anlocken lassen sollen.