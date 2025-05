Im Oktober drang eine Gruppe aus dem Umfeld des FCZ in die Sporthalle in Rickenbach ein und griffen Personen aus dem GC-Umfeld an. Nun kam es zu Verhaftungen.

1/4 Im Oktober wurden GC-Fans in Rickenbach überfallen. Foto: TOTO MARTI

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Zürich meldet am Mittwochvormittag, dass am Dienstag vier Männer festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Die 19 bis 36 Jahre alten Schweizer werden dringend verdächtigt, sich beim Angriff in Rickenbach aktiv beteiligt zu haben.

Die Kantonspolizei Zürich führte an den Wohnorten der Personen Hausdurchsuchungen durch und stellte unter anderem Pyrotechnik und Spraymaterialien sicher. Die Kantonspolizei Zürich schreibt in der Medienmitteilung, dass der Ermittlungserfolg ein Resultat der im Oktober 2024 gegründeten Taskforce «Sport» sei.

Angriff in Rickenbach

Zahlenmässig überlegen drangen am 16. Oktober rund 50 Personen aus dem FCZ-Umfeld in die Sporthalle Bungert in Rickenbach ein und griffen die dort anwesenden GC-Fans an. Diese waren gerade dabei, eine Choreografie für das anstehende Stadt-Derby anzufertigen.

Bei dem Angriff wurden mehrere Personen verletzt und es kam zu Sachbeschädigungen – die Utensilien der Choreo wurden entwendet. Nur wenige Tage zuvor waren mutmassliche FCZ-Fans schon mal in der Region, an der Chilbi in Wiesendangen, auf vermutete GC-Fans losgegangen. Die Polizei verhaftete vor Ort einen 17-jährigen Afghanen.

Derby am Samstag

Die Rivalität zwischen den hartgesottenen Fans der beiden Zürcher Klubs, den sogenannten Ultras, beschäftigt Polizei und Politik seit längerem. In den letzten Jahren häuften sich Angriffe auf Fans der Grasshoppers durch die zahlenmässig überlegenen FCZ-Anhänger. Am Samstag treffen die Mannschaften im Letzigrund erneut aufeinander.