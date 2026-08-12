DE
FR
Abonnieren

André will eine Brille
«Warte seit 11:45 Uhr»

André (63) hat sich extra viel Zeit genommen, um ganz sicher an eine der Sonnenfinsternis-Brillen zu gelangen.
Publiziert: 16:13 Uhr
|
Aktualisiert: 16:25 Uhr
Kommentieren
Mehr zur Sonnenfinsternis 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen