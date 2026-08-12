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Zürich: André will eine Brille für die Sonnenfinsternis
André will eine Brille
«Warte seit 11:45 Uhr»
André (63) hat sich extra viel Zeit genommen, um ganz sicher an eine der Sonnenfinsternis-Brillen zu gelangen.
Publiziert: 16:13 Uhr
|
Aktualisiert: 16:25 Uhr
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