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Alle wollen die Royal Pop
Video zeigt die Warteschlange im Glattzentrum

Die neue Royal Pop, die erste gemeinsame Uhr von Swatch und Audemars Piguet, wird heute erstmals verkauft. Der Andrang ist auch im Glattzentrum gross.
Publiziert: 09:37 Uhr
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