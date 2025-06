Am Samstag mobilisieren Frauen schweizweit für mehr Gleichstellung. Der Gewerkschaftsbund fordert sichere Arbeitsplätze, Lohngleichheit und Nulltoleranz bei sexueller Belästigung. In rund 25 Städten finden Kundgebungen geplant.

Tausende demonstrieren am Frauenstreik für Gleichstellung

Aktionen in 25 Schweizer Städten

Darum gehts Landesweite Demonstrationen und Aktionen für mehr Gleichstellung am Samstag

Gewerkschaftsbund fordert Massnahmen für echte Gleichstellung und respektvolle Arbeitsplätze

Landesweit finden am Samstag im Rahmen des Frauenstreiks Demonstrationen und Aktionen statt. «Kein zurück – gemeinsam für mehr Gleichstellung» ist das diesjährige Motto des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. In der Deutschschweiz mobilisieren die Frauen zum Beispiel in Bern, Zürich, Basel, St. Gallen und Luzern.

Im Tessin kommt es in Lugano zu einer Kundgebung und in der Westschweiz unter anderem in Lausanne, Genf und Freiburg. Schweizweit sind total in rund 25 Städten und Gemeinden Aktionen vorgesehen.

Der Gewerkschaftsbund fordert anlässlich des Frauenstreiks von Arbeitgebenden und Politik Massnahmen, damit echte Gleichstellung endlich verwirklicht werde, denn diese sei noch lange nicht erreicht, schrieb er im Vorfeld.

Gewerkschaften: Frauen werden schlechter bezahlt

So verdienen Frauen laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) im Schnitt pro Monat 1364 Franken weniger als Männer. Die betriebsinternen Lohnanalysen seien gescheitert, in Berufen und Branchen mit überwiegendem Frauenanteil würden die Arbeitnehmenden weiterhin schlechter bezahlt und jede zweite Frau erlebe sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

Für den SGB ist das Mass voll – er fordert sichere, respektvolle Arbeitsplätze für alle, einen Kurswechsel sowie verbindliche Kontrollen, Bussen und gesetzliche Verpflichtungen zur Beseitigung festgestellter Lohnungleichheiten und bei sexueller Belästigung Nulltoleranz.

Zu tiefe Löhne

Branchen und Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, seien oftmals von tiefen Löhnen betroffen. Über die Hälfte der berufstätigen Frauen verdiene weniger als 4200 Franken monatlich. Ein Viertel gar unter 2500 Franken. Auch mit abgeschlossener Berufslehre bleibe der Lohn vieler Frauen unter 5000 Franken. Der SGB verlangt deshalb Löhne von mindestens 4500 Franken – und 5000 Franken mit Lehre sowie eine strukturelle Aufwertung in klassischen Frauenberufen.

Im Weiteren fordert der SGB, dass Gleichstellungsprogramme nicht auf Druck von rechts gestrichen werden dürfen. So habe US-Präsident Donald Trump (79) in seiner ersten Woche im Amt eine Reihe von Verordnungen erlassen, die sich gegen Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration im öffentlichen und privaten Sektor richteten. Diese politische Massnahme habe dazu geführt, dass mehrere Pharmakonzerne wie Roche und Novartis, aber auch die Grossbank UBS, ihre Diversitätsziele zur Förderung von Minderheiten und Frauen in Führungspositionen gestrichen hätten.