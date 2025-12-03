Die kroatische Polizei hat einen 38-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Mitte Mai einen 49-jährigen Mann am Riehenring in Basel getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch mit. Die Leiche des Mannes war am 5. Juni in dessen Wohnung entdeckt worden.
Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Der 49-Jährige wurde in Kroatien angehalten, festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert.
Der Festgenommene besitzt die Schweizer Staatsbürgerschaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen