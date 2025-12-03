Nach einem Tötungsdelikt am Riehenring in Basel im Mai ist der mutmassliche Täter in Kroatien festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert worden.

Die kroatische Polizei hat einen 38-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Mitte Mai einen 49-jährigen Mann am Riehenring in Basel getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch mit. Die Leiche des Mannes war am 5. Juni in dessen Wohnung entdeckt worden.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Der 49-Jährige wurde in Kroatien angehalten, festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert.

Der Festgenommene besitzt die Schweizer Staatsbürgerschaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.